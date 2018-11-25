جماهير ليفربول تطرح 3 احتمالات لاحتفال صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثار الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جدلًا واسعًا في الصحف الإنجليزية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الاحتفال بهدفه في شباك واتفورد بطريقة غير معتادة.

واحتفل صلاح على طريقة "الفراشة" مشيرًا بإصبعه الثلاثة في كلتا يديه، بعدما افتتح التسجيل لليفربول أمام واتفورد بالمباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للريدز بالدوري الإنجليزي.

وفسّرت جماهير ليفربول هذا الاحتفال بثلاثة احتمالات، نستعرضها بالصور في التقرير التالي:

- سخرية من راموس:

صحف إنجلترا أكدت أن صلاح احتفل كـ"الفراشة" على طريقة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي اتهم بتعاطي المنشطات خلال لقاء يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال 2017.

وقال عدد كبير من جماهير ليفربول إن صلاح أراد السخرية من راموس، خاصةً بعد شائعات تناوله منشطات محظورة، في ظل الأزمة الشهيرة بين صلاح وراموس خلال العام الجاري.

المدافع الإسباني كان محط هجوم وانتقادات من قبل جماهير ليفربول طوال الفترة الماضية، لتسببه في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال 2018 الذي انتهى بتتويج الفريق الملكي باللقب.

- تضامنا مع شاكيري:

بعض الجماهير المصرية أكدت أن صلاح يتضامن مع زميله السويسري شيردان شاكيري، الذي يحتفل بطريقة تتمثل في وضع اليدين متشابكتين بإصبعي الإبهام، وهو ما تسبب أزمة كبيرة للاعب.

ويقصد شاكيري، المنضم للريدز مؤخرًا، باحتفاله تمثيل رمز النسر ذو الرأسين، حيث تعد هذه الإيماءة رمزًا لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي.

وكان ليفربول استبعد شاكيري، المولود في يوغوسلافيا لأبوين من كوسوفو وألبانيا، من مباراة ريد ستار في صربيا بدوري الأبطال مع بداية الشهر الجاري، تفاديا لاحتمالات توتر الأجواء في المباراة.

- 6 أهداف في واتفورد:

يبدو هذا الاحتمال هو الأقرب للحقيقة، حيث قصد النجم المصري الإشارة بإصبعه إلى الرقم 6، وهو عدد الأهداف الذي نجح في تسجيلها أمام واتفورد خلال الموسم الماضي والحالي بالدوري الإنجليزي.

صلاح افتتح أهدافه أمام واتفورد في الدوري بالموسم الماضي في مباراة انتهت التعادل (3-3)، ثم سجل "سوبر هاتريك" في مباراة الدور الثاني، قبل أن يحرز الهدف السادس مساء أمس السبت.

ويعد فريق واتفورد الضحية المفضلة لصلاح خلال مسيرته، كأكثر فريق يستقبل أهدافا من النجم المصري، ويليه فريقا توتنهام الإنجليزي وبولونيا الإيطالي، اللذان استقبلا خمسة أهداف من اللاعب.