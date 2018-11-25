شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم يحصد برونزية بطولة بوتسوانا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد أدهم حاتم، لاعب المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته فى منافسات الفردى ببطولة بوتسوانا الدولية، والتى أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجارى.
ومن المقرر أن يخوض حاتم خلال الفترة المقبلة بطولتين أخريين، وهما بطولة زامبيا الدولية المقرر إقامتها فى الفترة من 29 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وبطولة جنوب أفريقيا الدولية فى الفترة من 6 وحتى 9 ديسمبر المقبل، ويعقد اتحاد الريشة الطائرة آمالا كبيرة على اللاعب للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم يحصد برونزية بطولة بوتسوانا الدولية للريشة الطائرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .