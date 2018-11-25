شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم يحصد برونزية بطولة بوتسوانا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد أدهم حاتم، لاعب المنتخب الوطنى الأول للريشة الطائرة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته فى منافسات الفردى ببطولة بوتسوانا الدولية، والتى أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن يخوض حاتم خلال الفترة المقبلة بطولتين أخريين، وهما بطولة زامبيا الدولية المقرر إقامتها فى الفترة من 29 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وبطولة جنوب أفريقيا الدولية فى الفترة من 6 وحتى 9 ديسمبر المقبل، ويعقد اتحاد الريشة الطائرة آمالا كبيرة على اللاعب للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.