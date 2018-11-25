شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى يتفوق على على فرج 3/0 قبل الكلاسيكو المصرى بنهائى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الكلاسيكو المصرى فى لعبة الاسكواش، والتى تجمع الثنائى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، وعلى فرج المصنف الثانى، فى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم فى اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التى تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .

الثنائى المصرى تواجها من قبل فى 13 مباراة بمختلف بطولات الاسكواش، تفوق الشوربجى فى 8 مواجهات فيما تفوق على فرج فى 5.

محمد الشوربجى، حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية، تأهل إلى نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب وادى دجلة المصنف الثالث عالمياً بنتيجة 3/0 فى مباراة استغرقت 36 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-5, 11-6.





وتغلب على فرج على نظيره الألماني سيمون روزنر المصنف الرابع بنتيجة 3 أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 12-10, 11-7, 11-3.