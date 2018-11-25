شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ثنائية صلاح محسن آخر أهداف إنبى فى مرمى مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثالثة والربع عصر اليوم تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى، ويلتقى المقاصة مع إنبى فى المواجهة السادسة عشرة بين الفريقين.
آخر مباراة جمعت الفريقين كانت فى الجولة الثالثة والعشرين من دورى الموسم الماضى وانتهت بالتعادل السلبى، حيث لم تشهد تسجيل أى أهداف.
وعن آخر لقاء شهد تسجيل أهداف أقيم فى الجولة السادسة من الدورى موسم 2017/2018 وانتهى بفوز إنبى بهدفين مقابل هدف للمقاصة، وأحرز الأهداف صلاح محسن "هدفين"، وجون أنطوى هدف المقاصة.
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