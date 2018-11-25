شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل ثلاثى الأهلي.. تدريبات بدنية لـ فتحى وهانى.. ومشاركة كوليبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد عادل مصطفى، المدرب المساعد بالأهلي تدريبات خاصة لثلاثي الفريق أحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان ثلاثى الفريق صباح اليوم، الأحد، على هامش مران الفريق الجماعى، وأدى الثلاثى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر أمس تصعيد عادل مصطفى للعمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى.

ويستعد الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الدورى الممتاز.

وخضع الثنائى أحمد فتحى ومحمد هانى، مدافعا الفريق، لتدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق صباح اليوم، الأحد، تحت قيادة حسين عبد الدايم القائم بأعمال مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويؤدى الثنائي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة، حيث يعانى أحمد فتحي من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، فى حين يعانى محمد هانى من الإصابة فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل.

وانتظم المالى ساليف كوليبالي في تدريبات الكرة اليوم بعد اكتفائه بأداء تدريبات استشفائية أمس على هامش مران الفريق المسائى بسبب الإجهاد العضلى.