شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتتح أكاديمية جديدة بمحافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النادى الأهلي فرعاً جديداً لأكاديمية الكرة بمحافظة السويس، فى حضور خالد بيبو، مدير الأكاديميات، وذلك فى إطار سياسة النادى بفتح فروع جديدة بمختلف المحافظات؛ من أجل اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها، وضم الأبرز منها لقطاع الناشئين بالنادى.

وشهد حضور اليوم الأول لافتتاح فرع الأكاديمية بمحافظة السويس حشدا كبيرا، ووصل عدد المشاركين فى اليوم 350 مشتركا.

من جهته أعرب خالد بيبو، مدير الأكاديميات، عن سعادته الكبيرة بافتتاح فرع جديد، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب يسعى للعمل على افتتاح فروع جديدة لأكاديمية النادى فى مختلف محافظات مصر، فضلا عن التوسع في أفرع الأكاديمية في الوطن العربي وإفريقيا.

وأشار بيبو إلى أن هناك متابعة جيدة لفروع الأكاديمية من خلال دورى الأكاديميات الذى تشارك فيه كافة الأفرع، ويتم ضم العناصر الموهوبة والمميزة لقطاع الناشئين بالنادى، فى إطار حرص النادى على إعداد كوادر مؤهلة للانضمام للفريق الأول مستقبلا.