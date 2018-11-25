شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتفوق على إنبى 4/3 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثالثة والربع عصر اليوم فريق المقاصة مع نظيره إنبى، فى إطار منافسات الجولة الساسة عشرة من مسابقة الدورى.

وينحاز التاريخ للفريق الفيومى أمام نظيره البترولى، حيث سبق والتقى الفريقان 15 مرة قبل لقاء اليوم بمسابقة الدورى، تفوق فيها المقاصة على إنبى 4/3.

فاز فريق مصر المقاصة على إنبى فى 4 مباريات، مقابل 3 مباريات حقق فيها إنبى الانتصار، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل. مباراة جمعت الفريقين هى التى أقيمت فى الجولة الثالثة والعشرون من الدورى الموسم الماضى ، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين . أحرز لاعبى المقاصة 15 هدفا فى شباك الفريق البترولى ، فى حين سجل لاعبى إنبى 13 فقط .