مصدر: إنبي يتفق مع الحضري على ضمه في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول في إنبي أن النادي أتم اتفاقه مع عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، من أجل ضمه إلى الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الرغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس يمتلك خبرات كبيرة كانت الدافع في أن يتم وضع عصام الحضري في أول اهتماماتنا".

إنبي بقيادة خالد متولي اعتمد على الثلاثة حراس هذا الموسم، حيث شارك عمرو حسام في بداية الدوري، قبل الاستعانة بعبدالعزيز البلعوطي ومحمود جاد بالجولات الماضية.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن نادي إنبي ينتظر فسخ التعاقد بين الإسماعيلي والحضري من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي.

وكان الحضري تخلف عن السفر مع بعثة الفريق الأصفر إلى بوروندي لخوض مباراة ماسيجير نيجوزي، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يقرر النادي إحالته للتحقيق.

ويستعد الإسماعيلي، بعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري المصري، لمواجهة ماسيجير نيجوزي بطل بوروندي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال في نسختها الجديدة.