عضو المصري لمصراوي: الانسحاب من الكأس "أشرف" من التراجع عن موقفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه لن يذهب لمدينة الإسماعيلية من أجل ملاقاة جزيرة مطروح يوم 2 ديسمبر في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

وكانت مباراة المصري وجزيرة مطروح قد تأجلت مرتين، بسبب عدم حصول المصري على الموافقات اللازمة، لكي يستضيف المباراة بملعب استاد بورسعيد.

وأشار عضو المصري في تصريحات لـ"مصراوي" "موقفنا واضح وصريح، لن نلعب إلا في ملعب بورسعيد".

واختتم تصريحاته قائلا "الانسحاب من المباراة سيكون أشرف لنا من التراجع عن موقفنا الذي نتمسك به للنهاية، نتمنى حل الأزمة، وإقامة المباراة في ملعب استاد بورسعيد".