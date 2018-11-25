طارق سليمان لـ"مصراوي": الأهلي في مرحلة صعبة.. قادرون على تصحيح المسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي أنه لم يتردد لحظة واحدة من أجل العودة مجددًا إلى الجهاز الفني للفريق، لافتًا إلى أنه سيركز على العامل النفسي والمعنوي للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات خاصة لمراسل مصراوي قال سليمان: "لم أتردد لحظة في العودة للأهلي لأنه صاحب فضل كبير عليّ".

وأضاف: "بالتأكيد المرحلة الحالية صعبة على الجميع، ولكن الأهلي قادر علي تجاوزها وتصحيح المسار".

وتابع: "سأركز علي العامل النفسي والمعنوي مع حراس الأهلي خلال الفترة المقبلة، أثق في الجميع فهم لديهم الخبرات الكافية للخروج من هذه الكبوة".

جدير بالذكر أن طارق سليمان عاد لمنصب مدرب حراس مرمى الأهلي بعد قبول اعتذار مصطفى كمال عن عدم الاستمرار في منصبه.