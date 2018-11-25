إسكواش.. الشوربجي يفوز على فرج ويتوج ببطولة هونج كونج للمرة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حصد محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف رقم 2 عالميا في المباراة النهائية ضمن منافسات البطولة.

وفاز الشوربجي على مواطنه علي فرج في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، وإستغرقت المباراة 39 دقيقة، وجاء نتائج الأشواط كالتالي : (11-6، و11-6، و11-7).

ويعد فوز الشوربجي بهذه البطولة، حفاظا على لقبه الذي توج به في 2017، بعد أن فاز أيضا على مواطنه علي فرج.

وفوز الشوربجي ببطولة هونج كونج اليوم، رفع رصيده من الألقاب في هذه البطولة إلى اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بها، حيث توج باللقب ثلاث مرات من قبل، عام 2014 وكانت على حساب الفرنسي جوتييه، و2015 على حساب الأسترالي كاميرون بيلي، ثم في 2017 على حساب مواطنه علي فرج.

وبتتويج محمد الشوربجي بهذه البطولة للمرة الرابعة، يتساوي مع الأسطورة المصرية عمرو شبانة الذي توجه بها من قبل 4 مرات متتالية أعوام، 2006، و2007، و2008، و2009.

ويعد رامي عاشور هو ثاني أكثر اللاعبين المصريين المتوجيين بالبطولة مرتين خلف كل من عمرو شبانة ومحمد الشوربجي.

ويعتبر الأسطورة جانشير خان هو أكثر اللاعبين المتوجين بهذه البطولة برصيد 8 ألقاب.