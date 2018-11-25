فتنة غالي وخيانة الخطيب .. نائب رئيس الأهلي يخرج عن صمته ويرفض الاتهامات في خمس رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

رفض العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، القائم بأعمال الرئيس الاتهامات الموجهة إلى المجلس الحالي موجهاً 5 رسائل فى ظهوره الإعلامي الأول فى العام الحالي:

وتحدث العامري، فى تصريحات لراديو "9090" عن العديد من القضايا والملفات أهمها:

1- "البخل" فى دعم قطاع الكرة

أول الاتهامات التى طاردت مجلس الأهلي الحالي كانت "البخل" فى دعم قطاع الكرة، وهو ما رد عليه فاروق قائلاً: "منذ نهاية الانتخابات ونحن نعمل من أجل تنظيم العديد من الأمور في النادي خاصة المالية بعد تسلمنا النادي من المجلس السابق، عقدنا عددا قياسيا من الاجتماعات ولذلك قررت عدم الظهور فى وسائل الإعلام.

وأضاف "كان هناك ما يقرب من 65 مليون جنيه، وهذا المبلغ بالكاد يغطي الرواتب وبعض المصروفات، وبالتالي كان هناك عمل على مدار عام كامل لكي يكون الأهلي مستقر ماديا في كل الأمور، وهذا ما حدث، والجميع شاهد الميزانية الأخيرة".

2- خيانة الخطيب

ثاني الاتهامات التى طاردت بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي هي طموح البعض فى الجلوس على مقعد الخطيب والتخاذل فى تقديم المساعدة وهو ما رد عليه نائبه قائلاً: "لا يوجد أي خلافات مع محمود الخطيب، أسانده بشكل دائم، وأقف خلفه".

وتابع: "ماذا سأستفيد بخلافي مع الخطيب أو العمل من وراء ظهره؟ الخطيب اختارني نائبا له، وأنا مساند له بقوه، وخلفه في كل القرارات، ومعه في أي وقت".

3- فتنة غالي

ثالث الإتهامات التى طالت المجلس الحالي التخاذل فى تطبيق مبادئ الأهلي، وخاصة فى أزمة حسام غالي الذى اقتحم قاعة "صالح سليم" أثناء اجتماع مجلس إدارة الأهلي لرفضه الاستعانة بهيثم عرابي فى إدارة التعاقدات.

وقال العامري: "غالي وفضل لاعبان كبيران، كل منهما قدم للأهلي الكثير، ولو هناك أي موقف حدث به تحفظ، فننتظر عودة الخطيب بصفته رئيس النادي للحديث عن الأمر".

وأنهى: "الأهلي يحفظ تاريخ أبنائه، من الممكن تقويم السلوك أو الإشارة، لأن ما حدث غير موفق، لكن الأهلي لا يذبح أبناءه".

4- المجلس سيكرر أخطاء العام السابق

رابع الاتهامات الموجهة لمجلس إدارة الأهلي تتعلق فريق الكرة وأن التصريحات حول الدعم مجرد مسكنات مؤقتة لن تترجم إلى عمل على الأرض.

ورد العامري: " أقدر حزن الجماهير على نتائج فريق كرة القدم الأخيرة في دوري الأبطال الإفريقي وكأس العرب".

وتابع: "بالطبع واجهة النادي الأهلي دائما هي فريق كرة القدم، فمهما كان حجم العمل داخل المجلس، عدم استقرار نتائج الكرة يكون له أثر سلبي، نقدر تماما حزن جماهير الأهلي في كل مكان ونحترم كل الأراء، وأيضا نتحمل المسؤولية، نعلم أن الأهلي بمثابة الحياة بالنسبة لعشاقه".

وأكمل "الأهلي خسر بطولتين، وأيضا لو نظرنا للجانب الاستثماري، سنجد أن الأهلي خسر ملايين الدولارات بسبب البطولتين، لكننا سنعمل على إعادة بناء فريق كرة القدم، وعلى الجميع تذكر فترة 2004 وما حدث بعد ذلك من بناء لفريق سيطر على البطولات".

وأضاف: "لا يمكن الخروج والحديث بشكل دائم عن طريقة العمل، لكن أحب أن اطمئن الجماهير، في شهر يناير المقبل، هناك صفقات سوف تكون قوية للفريق وتشكل إضافات، لا استطيع الكشف عن العدد، لكن على الجماهير أن تطمئن وتثق في صناع القرار".

وأنهي: "محمود الخطيب رغم حالته الصحية، يتابع ملف كرة القدم بنفسه وفي أقرب وقت سوف يتم حسم ملف الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي".

5- المجلس منقسم

آخر الاتهامات التى رد نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي تتعلق بالانقسام داخل مجلس إدارة الأهلي وغضبه من بعض الأمور والقرارات التى تتخذ فى مجلس الإدارة وخاصة فى قطاع الكرة.

ورد العامري: " مجلس إدارة النادي الأهلي على قلب رجلاً واحد ".

وتسائل "لا أعلم ما الهدف وراء محاولات البعض لإشعال فتنة داخل مجلس الإدارة؟ أريد التأكيد على أننا نعمل في هدوء ولا يوجد أي مشاكل".

وحول خروجه غاضباً فى الاجتماع الأخير أوضح: "لم يحدث أنني غادرت اجتماع مجلس الإدارة غاضبا، فقط كنت اريد الاسراع لسيارتي من أجل تفادي الرد على استفسارات وسائل الإعلام بعد اجتماع المجلس، لم يحدث أي مشكلة ولم اغادر غاضبا مثلما تردد".

وأنهي: "الخطيب هو المفوض من مجلس الإدارة بإدارة ملف الكرة، هذا قرارنا، فلماذا أغضب منه؟ ".