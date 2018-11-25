طبيب الأهلي يوضح موقف الشناوي وأزارو من مباراة المقاولون بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل مصراوي

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق سيغيب عن صفوف النادي لمدة ستصل إلى 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق سيخضع لكشف طبي غدًا الاثنين لتحديد موقفه.

وخلال تصريحات لمراسل يلاكورة قال طبيب الفريق: "الشناوي سيحتاج لفترة علاج تصل إلى 3 أسابيع بعد إصابته بمزق العضلة الضامة، ما يعني تأكد غيابه عن المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقبلة في الدوري".

وأضاف: "بالنسبة لموقف أزارو سيتحدد بعد خضوع اللاعب لفحص طبي غدًا لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة المقاولون العرب أم لا".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الإسبوع الـ16 من بطولة الدوري.