بطولة هونج كونج تعلن عصيانها على رنيم الوليلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

خسرت رنيم الوليلي التي تستعد لإعتلاء صدارة اللاعبات المحترفات للإسكواش في ديسمبر المقبل، بطولة هونج كونج المفتوحة بعد الهزيمة أمام جولي كينج لاعبة نيوزيلندا في المباراة النهائية.

وخسرت رنيم الوليلي النهائي أمام جولي كينج بنتيجة 0-3، في مباراة إستغرقت أحداثها 48 دقيقة، وجاء نتائج الأشواط كالتالي: (4-11، و10-12، و17-19).

وجاء تأهل رنيم الوليلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3-2، بينما صعدت جولي كينج على حساب الإنجليزية سارة بيري بنتيجة 3-0.

وخسارة هذه البطولة، أفسد على رنيم الوليلي فرحة إعتلائها صدارة اللاعبات المحترفات في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت رنيم تسعى للفوز بهذه البطولة للمرة الأولى في مشوارها، حيث وصلت إلى نهائي البطولة قبل ذلك 3 مرات وخسرتهن جميعا، حيث خسرت أمام نيكول ديفيد عامي 2011، و2013، وخسرت أمام نور الشربيني في نهائي النسخة الماضية من البطولة 2017، وتعد خسارة اليوم أمام جولي كينج هي الخسارة الرابعة لها.

وتعد الماليزينة نيكول ديفيد هي أكثر اللاعبات المتوجات ببطولة هونج كونج برصيد 10 ألقاب، بينما حصدت كلا من نور الشربيني ومواطنتها نوران جوهر اللقب مرة واحدة لكل منهن، حيث فازت الشربيني بالبطولة 2017، بينما فازت جوهر باللقب في 2016.

وتعد رنيم الوليلي أكثر لاعبة مصرية وصلت إلى المباراة النهائية برصيد 4 مرات، لكنها خسرت جميع النهائيات الأربعة وكان أخرها نهائي اليوم أمام جولي كينج.