مصدر: المنتخب سيضم رمضان لمعسكر مارس.. ورسالة للاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر أن رمضان صبحي، المحترف في صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، سيكون ضمن حسابات الفراعنة في المعسكر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ومن المقرر أن يواجه رجال المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري منتخب النيجر خلال شهر مارس المقبل، في ختام تصفيات كأس الأمم، في مباراة تحصيل حاصل بعدما ضمنت مصر التأهل مع تونس لـ"كان 2019".

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" صباح اليوم الأحد: "رمضان صبحي ضمن حساباتنا في معسكر مارس، خاصةً بعدما أبدى أجيري إعجابه باللاعب في المباراة التي ظهر بها مع المنتخب الأوليمبي".

وكان رمضان صبحي (21 عامًا) غاب عن أول معسكرين مع أجيري بسبب الإصابة، قبل الانضمام مؤخرًا إلى المنتخب الأوليمبي مع شوقي غريب، وشارك في وديتي تونس، استعدادًا لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

ووجه المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه رسالة لرمضان صبحي: "تواصلنا مع اللاعب وطلبنا منه الاجتهاد في التدريبات حتى يشارك مع فريقه بصفة منتظمة خلال الفترة المقبلة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب".

ولم يظهر رمضان صبحي، لاعب الأهلي وستوك سيتي الإنجليزي السابق، مع هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سوى في مباراتين فقط كبديل لدقائق معدودة أمام مانشستر سيتي بالجولة الثانية وواتفورد بالعاشرة.

يُذكر أن منتخب مصر يحتل وصافة المجموعة العاشرة بسبب المواجهات المباشرة مع تونس الذي يتساوى معه في نفس عدد النقاط، بعدما فاز الفراعنة على نسور قرطاج بنتيجة (3-2)، ليتأجل حسم صدارة الترتيب للجولة الأخيرة.