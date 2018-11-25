رياضة | موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا الأربعاء 28-11-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا الأربعاء 28-11-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره باريس جيرمان يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر نوفمبر لعام 2018 وذلك فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعتبر مباراة هامة ونارية والجميع ينتظرها منذ أيام كثيرة.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة العملاق المصري محمد صلاح ليستكمل إنجازاته وذلك بعد هدفه مع فريقه فى أخر مباراة لعبها فى الدوري الإنجليزي ليواصل سلسلة انتصاراته، حيث يحتل فريق الريدز المركز الأول برصيد 6 نقاط بعد فوزه فى مبارتان وخسارته فى مباراتان متساوياً فى النقاط مع فريق نابولي الإيطالي، ويحتل باريس الفرنسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط بعد فوزه فى مباراة وتعادله فى اثنين وخسارته فى واحده أمام ليفربول.

موعد مباراة موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى بطولة دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1.