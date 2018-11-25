رياضة | "الشوربجي" يتوج بلقب هونج كونج للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشوربجي" يتوج بلقب هونج كونج للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج محمد الشوربجي المصنف رقم ١ على العالم ، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة، بعد فوزه على مواطنه علي فرج المصنف الثاني ، بثلاثة أشواط.

واستغرقت المباراة 39 دقيقة جاءت نتيجة أشواطها : 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .

بينما خسرت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة للاسكواشً، نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، أمام النيوزيلاندية جويلى كينج المصنفة الخامسة، بثلاثة أشواط نظيفة.

و استغرقت المباراة 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-10, 19-17.