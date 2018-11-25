رياضة | شاهد مباراة أتلتيك بيلباو وخيتافي اليوم 25-11-2018 | الدوري الإسباني | بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد مباراة أتلتيك بيلباو وخيتافي اليوم 25-11-2018 | الدوري الإسباني | بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الاتحاد - x

18:40 - الأهلي كأس الليبرتادوريس 2018 ريفر بليت - x

22:00 - بوكا جونيورز الدوري الإنجليزي بورنموث - x

15:30 - آرسنال وولفرهامبتون - x

18:00 - هيديرسفيلد تاون الدوري الإسباني إشبيلية - x

17:15 - بلد الوليد فياريال - x

21:45 - ريال بيتيس الدوري الإيطالي نابولي - x

16:00 - كييفو فيرونا لاتسيو - x

19:00 - ميلان الدوري المصري الممتاز مصر المقاصة - x

15:15 - إنبي الاتحاد السكندري - x

17:30 - طلائع الجيش الانتاج الحربي - x

20:00 - المصري البورسعيدي

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