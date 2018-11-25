رياضة | فحص طبي لمحموء علاء في الزمالك لحسم مشاركته أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لمحموء علاء في الزمالك لحسم مشاركته أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع اليوم محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي على هامش التدريبات الجماعية للابيض لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الجونة

وتعرض علاء للإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام الداخلية، بالإضافة إلى تعرضه لكدمة قوية في الركبة تسببت في غيابه عن تدريبات الابيض الجماعية بالأمس.

ويواجه فريق الزمالك ازمة كبيرة في خط دفاعه قبل لقاء الجونة المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد إصابة الثلاثي محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد السلام، وإيقاف محمد عبد الغني.