الان تتابع جماهير الهلال تطالب إدارة ناديها بتوضيح موقف نواف العابد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - محمد بن نافع:

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلا واسا من قبل مشعى ومتابعي نادي الهلال، وتحديدا حول وضع لاعب وسط الفريق نواف العابد، وصحة مايتم تداوله عن وضعه منذُ بداية الموسم كلاعب “استثمار” مايعني اعدم استفادة ناديه من مشاركته في المباريات المقبلة إلى فترة الانتقالات الشتوية.

وطالبت جماهير نادي الهلال، إدارة ناديها، بتوضيح ما يثار حول نجم الفريق نواف العابد، خصوصا أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي تقريبا، وقد يستطيع المشاركة في مباريات فريقه المقبلة.

من جانبها، التزمت إدارة نادي الهلال الصمت حيال ذلك، ولم تصدر، حتى الآن، أي بيان توضيحي أوتصريح بهذا الشأن .