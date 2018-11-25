شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يطمئن على أزارو.. وكوليبالي ينتظم بمران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي جلسة مطولة مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.

وجاءت الجلسة للاطمئنان على اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية في مسابقة الدوري.

وغاب أزارو عن تدريبات الكرة اليوم، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط؛ بسبب تورم وجه القدم الذي حرمه أيضا من مران أمس.

فيما انتظم ساليف كوليبالي، مدافع الأهلي، في تدريبات الكرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات استشفائية أمس على هامش مران الفريق المسائي؛ بسبب الإجهاد العضلي.

في الوقت الذي واصل فيه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق غيابه عن تدريبات الكرة؛ بسبب إصابته بتورم في وجه القدم.

وأدى أزارو تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم، وأعقبها تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أكد أن اللاعب أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه قدم اللاعب الذي يعاني فقط من تورم.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.