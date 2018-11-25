شكرا لقرائتكم عادل مصطفى يقود تدريبات «ثلاثي الأهلي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد عادل مصطفى، المدرب المساعد بالأهلي، تدريبات خاصة لثلاثي الفريق أحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان ثلاثي الفريق صباح اليوم الأحد على هامش مران الفريق الجماعي، حيث أدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر أمس تصعيد عادل مصطفى للعمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويستعد الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز.

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