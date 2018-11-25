شكرا لقرائتكم عودة النقاز وساسى لقائمة الزمالك قبل مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد قائمة الزمالك لمباراة الجونة المقرر إقامتها غدا الاثنين ضمن الأسبوع الـ 16 لمسابقة الدورى الممتاز عودة 4 لاعبين لكتيبة السويسرى جروس .

وعلن جروس قائمة الزمالك لمباراة الجونة عقب المران الجماعى اليوم والتى ستشهد وجود 4 لاعبين غابوا عن القائمة الأخيرة أمام الداخلية فى لقاء الجولة الـ 15 والذى حسمه الأبيض بهدفين مقابل هدف .



جروس

وتشهد قائمة الزمالك عودة الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز بعد غيابهما عن قائمة لقاء الداخلية لعودتهما للقاهرة قبل المباراة بساعات قليلة نظرا للمشاركة مع منتخب تونس فى ودية المغرب قبل 48 ساعة فقط من موعد موقعة الدورى .



فرجانى ساسى

كما ينطبق نفس الأمر على الكونغولى كاسونجو الذى جاءت مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا لتؤخر عودته للقاهرة قبل مواجهة الداخلية ويغيب عن قائمة اللقاء .

فيما أصبح المغربى حميد أحداد جاهز من الناحية الطبية للتواجد فى قائمة الزمالك بعد شفائه من النزلة المعوية التى تعرض لها فى معسكر لقاء الداخلية وأدت لاستبعاده من قائمة فريقه قبل المباراة بساعات .