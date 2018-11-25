سان جيرمان يستهدف خطف خطف دي خيا من مانشستر يونايتد بالمجان

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جدة - عمرو شويل ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إتمام التعاقد مع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أن عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
ويوجد شرط في عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد يمنح النادي الانجليزي حرية تمديد العقد لموسم إضافي.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع دي خيا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، علي أن يعرض النادي الفرنسي على الحارس راتب بقيمة 68 مليون يورو خلال المواسم الـ4 التي سيقضيها مع الفريق حال انتقاله إليه.
وحسب ديلي ميل فإن دي خيا سيصبح الحارس الأكثر حصولا على الرواتب في العالم، بواقع 17 مليون يورو كراتب سنوي، أكثر بنحو 7 ملايين يورو من الراتب الذي يتقاضاه في مانشستر يونايتد.
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