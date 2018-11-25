شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الرابعة فى تاريخه.. محمد الشوربجى يحتفظ بلقب هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصري محمد الشوربجي لاعب الاسكواش المصنف الأول عالمياً، بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة، عقب تغلبه على مواطنه علي فرج المصنف الثاني عالمياً، بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 39 دقيقة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 ، 11-7 ، 11-7 .









ويعتبر الشوربجي حامل لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، والرابعة في تاريخه، بعد أن توج بها في أعوام 2014، 2015، 2017، 2018 .

وكان الشوربجي توج ببطولة هونج كونج في نسخة العام الماضي، بعد تغلبه على علي فر جأيضاً بثلاثة أشواط لشوطين، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتوج فيها الشوربجي على حساب علي فرج .

وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم فى اللعبة، نظراً لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة ية التي تبلغ جوائزها الماد164 ألف دولار للرجال والسيدات .

فيما خسرت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً، نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، أمام نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج المصنفة الخامسة، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة .