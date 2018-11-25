شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن جدول الأدوار النهائية لدورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن موعد مباريات الأدوار النهائية من بطولة الدورى المرتبط رجال .

وتنطلق منافسات دور الثمانية يومى 7 و 8 ديسمبر، بينما دور النصف نهائى يومى 13و 14 من نفس الشهر، كما أعلنت اللجنة عن موعد مباريات الدور النهائى والذى يقام يوم 20 و 21 ديسمبر.

وفى حالة تعادل الفريقين المتنافسين على اللقب، فى عدد النقاط تقام مباراة فاصلة لفريق الرجال فقط ، يوم الاحد 23 ديسمبر، على أن يتحدد الملعب فيما بعد .

يذكر أن المباريات تقام جميعها بدون جمهور على ملاعب الأندية سواء فى مباريات الذهاب أو العودة .

وجاءت مواعيد المباريات وفقا للجدول التالى :



جدول مباريات الدورى



قبل نهائى الدورى