مران الأهلي.. ظهور "أول" لعادل مصطفى.. انتظام مؤمن.. واستمرار غياب الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

ظهر عادل مصطفى المدرب المساعد المؤقت بالجهاز الفني للنادي الأهلي للمرة الأولى في تدريبات الفريق، بعد قرار تصعيده، بناء على طلب محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لملاقاة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن مران اليوم الأحد، شهد مشاركة الثنائي مؤمن زكريا ووليد سليمان وساليف كوليبالي في التدريبات الجماعية.

وواصل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، التدريبات التأهيلية بسبب معاناته من تورم في وجه القدم، بينما غاب محمد الشناوي حارس الفريق عن المران بسبب الإصابة.

واستمر عمرو السولية وجونيور أجايي ورامي ربيعة وعلي معلول في أداء التدريبات التأهيلية تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.