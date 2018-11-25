شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليبالي» ينتظم في تدريبات الأهلي.. و«أزارو» يكتفي بالتأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات استشفائية أمس على هامش مران الفريق المسائي؛ بسبب الإجهاد العضلي.

في الوقت الذي واصل فيه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق غيابه عن تدريبات الكرة؛ بسبب إصابته بتورم في وجه القدم.

وأدى أزارو تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم، وأعقبها تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أكد أن اللاعب أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه قدم اللاعب الذي يعاني فقط من تورم.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.