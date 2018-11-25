شكرا لقرائتكم خبر عن بريميرليج (13): محمد صلاح يسجل بالتخصص في واتفورد.. ورقم سلبي تاريخي لـ«يونايتد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت مساء السبت 7 مباريات ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، وكانت البداية من ملعب برايتون، حيث فشل أصحاب الأرض من تحقيق الفوز على ضيوفهم، ليستر سيتي، الذين لعبوا أكثر من 60 دقيقة من زمن المباراة منقوصين من لاعب بعد طرد لاعب الوسط الإنجليزي جيمس ماديسون نتيجة إنذارين، لتكون حالة الطرد الرابعة التي يتعرض لها ليستر سيتي هذا الموسم، أكثر بالضعف عن أي فريق أخر في البريميرليج هذا الموسم.

برايتون تقدم بهدف نظيف عبر مهاجمه جلين موراي الذي سجل 7 اهدافه في الدوري هذا الموسم ليكون أكثر المهاجمين الإنجليز تهديفًا في البريميرليج هذا الموسم (مناصفة مع هاري كين)، لكن ليستر سيتي تعادل بواسطة البديل جيمي فاردي الذي سجل هدفه الأول منذ شهر سبتمبر، وهدفه الثاني عشر في البريميرليج بواسطة ركلات الجزاء.

وفي جوديسون بارك، واصل إيفرتون نتائجه الإيجابية على ملعبه وحقق فوزه الرابع على التوالي في معقله، والذي تحقق على حساب كارديف سيتي، بنتيجة 1-0.

ومدد إيفرتون سلسلته المتميزة في معقله ضد كارديف سيتي ،بعدم الخسارة في آخر 9 مواجهات في الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها (فاز في 7 وتعادل في 2).

وسجل هدف المباراة الوحيد صانع الألعاب الأيسلندي جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدفه ال5 في أخر 8 مباريات مع إيفرتون، متفوقًا على إجمالي عدد أهدافه في البريميرليج خلال الموسم الماضي بأكمله مع الفريق (4 أهداف).

ونجح كلاوديو رانيري في اختباره الأول مع فولهام، عندما قاد الفريق للتغلب على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، تمكن من خلالها فولهام من تحقيق الفوز للمرة الثانية هذا الموسم، والأول منذ الجولة الثالثة (4-2 ضد بيرنلي).

وأنهى الصربي أليكساندر ميتروفيتش حالة الصيام التهديفي التي انتابته منذ سبتمبر الماضي وبالتحديد في أخر 6 جولات في البريميرليج، ولعب دور رجل المباراة بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، ليرفع رصيده من الأهداف في البريميرليج هذا الموسم إلى 7 أهداف، ويكون على بعد هدف وحيد من الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، هداف المسابقة الحالي.

وعلى الرغم من الفوز إلا أن فولهام فشل في الحفاظ على نظافة شباكه للجولة ال13 على التوالي، ليكون الفريق الإنجليزي الوحيد بين فرق الدرجات المحترفة المختلفة في إنجلترا (92 فريق) الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه هذا الموسم.

وفي أولد ترافورد، واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة على ملعبه هذا الموسم بعد ان سقط في فخ التعادل السلبي ضد كريستال بالاس. ليفشل مانشستر يونايتد في الفوز على ملعبه للمرة السادسة هذا الموسم في مختلف البطولات (من إجمالي 9 مباريات)

وحقق مانشستر يونايتد 21 نقطة بعد 13 جولة ليكون الرصيد الأسوأ للفريق في هذه المرحلة للمرة الأولى في عهد البريميرليج، والأسوأ منذ 28 عام بعد هذه المرحلة في موسم من الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها.

ونجح كريستال بالاس في إيقاف سلسلة هزائمه بالملعب الشهير، وتمكن للمرة الأولى بعد 11 زيارة متتالية في الدوري لأولد ترافورد من الخروج بنتيجة غير الهزيمة، والحصول على نقطة من الملعب للمرة الأولى منذ ديسمبر من عام 1989، في حين فشل مانشستر يونايتد من التسجيل في مرمى كريستال بالاس في مباراة في الدرجة الممتازة على ملعب أولد ترافورد للمرة الأولى منذ عام 1970.

وفي ملعب فيكاريج روود، حقق ليفربول فوزًا صعبًا وكبيرًا على حساب مضيفه واتفورد، بنتيجة 3-0، ليواصل الريدز انطلاقتهم القوية في الموسم، محققًا فوزه العاشر هذا الموسم، ورافعا رصيده إلى 33 نقطة، في أفضل انطلاقة للنادي في عهد البريميرليج بعد 13 جولة.

وواصل النجم المصري المتألق، محمد صلاح نجاحه بالتخصص ضد واتفورد، فافتتح التهديف في المباراة، مسجلًا هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، والسادس بالتخصص ضد واتفورد في البريميرليج مع ليفربول، ومن مباراته الثالثة فقط ضد الفريق، ليكون واتفورد هو أكثر الخصوم الذين تمكن صلاح من التسجيل في مرماهم بقميص الريدز.

وأنهى البرازيلي روبرتو فيرمينو صيامه التهديفي، وسجل هدفه الأول بقميص الريدز في مختلف البطولات منذ أكتوبر الماضي، وهدفه الأول في البريميرليج منذ هدفه ضد توتنهام في 15 سبتمبر الماضي.

وحافظ ليفربول على نظافة شباكه للمباراة الثامنة هذا الموسم مستقبلًا 5 أهداف فقط بعد أول 13 جولة، لتكون البداية الدفاعية الأفضل في تاريخ النادي العريق.

وفي لندن، واصل مانشستر سيتي تألقه محققًا فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 4-0، محققًا فوزه ال5 على التوالي في الدوري والحادي عشر في أول 13 جولة فقط من الموسم، ليتربع على قمة الترتيب برصيد 35 نقطة.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق من خارج لندن يتمكن من الفوز في 6 مباريات متتالية في الدرجة الممتازة (بمختلف مسمياتها) في العاصمة الإنجليزية، والأول منذ بورنموث خلال الفترة بين 1950 و1951.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني فريق في عهد البريميرليج يسجل 4 أهداف أو أكثر في 3 مباريات متتالية خارج ملعبه ضد نفس الخصم (ويست هام)، بعد تشيلسي ضد بولتون خلال الفترة بين 2009 ل2011.

وواصل الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج تألقه الإستثنائي هذا الموسم بتسجيله هدف وصناعته لأثنين في المباراة، ليساهم في تسجيل 14 هدف في الدوري هذا الموسم (سجل 7 وصنع 7)، أكثر من أي لاعب أخر في المسابقة.

وجاء ختام مباريات يوم السبت من ملعب ويمبلي، الذي شهد تفوق توتنهام في الديربي اللندني على حساب ضيفه، تشيلسي، عندما فاز فريق السبيرز بنتيجة 3-1.

وألحق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الهزيمة الأولى في البريميرليج بالمدرب الإيطالي ماوريزيو ساري، الذي عرف طعم الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم مع البلوز في الدوري، ليتبادل السبيرز المركز الثالث مع تشيلسي الذين تراجعوا للمركز الرابع.

وحقق توتنهام فوزه الثاني على التوالي ضد تشيلسي في البريميرليج للمرة الأولى في عهد المسابقة (فوزه في أبريل الماضي في نهاية موسم 2017/2018، وفوزه اليوم).