شكرا لقرائتكم اعتقال 29 مشجعاً من جماهير ريفر بليت بسبب شغب مباراة بوكا جونيور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الشرطة الارجنتينية اعتقال 29 شخصاً على الاقل من جماهير فريق ريفر بليت، على خافية الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين الطرفين بمحيط ملعب "مونيمونتال"، عقب تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ناديا ريفر بليت وبوكا جونيورز، في "إياب" نهائي كأس ليبرتادرويس.

وذكرت وسائل الاعلام الارجنتينية، أن 100 ألف مشجع من جماهير ريفر بليت احتشدوا بملعب "مونيمونتال"، الذى شهد محيطه أعمال الشغب.

وكانت بعض جماهير ريفر بليت قامت بإلقاء الحجارة والغاز الحارق على حافلة بوكا جونيورز أثناء توجهها لملعب "مونيمونتال"، مما أدى إلى إصابة عدد من لاعبي البوكا.

فى ذات الصدد، كشف رئيس ريفر بليت، رودولفو دونوفريو، أن قرار تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لتقام في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تم بالاتفاق بين الناديين.

وقال رئيس ريفر بليت، أن لاعبو بوكا جونيورز لم يكونوا في ظروف نفسية أكثر منها بدنية تسمح لهم باللعب، لذا قرر الموافقة على تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، حتى لا يمنح ناديه الافضلية حال إقامة المباراة أمس.

وشن رئيس النادي هجوماً عنيفاً على الجماهير التي قامت بالاعتداء على حافلة البوكا، واصفاً إياهم بـ"الهمجيين".

ويخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه، ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.