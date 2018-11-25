شكرا لقرائتكم مارادونا يصعد بفريقه لنهائي دوري الدرجة الثانية المكسيكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، فريق دورادوس دي سينالوا الذي يدربه، إلى التأهل لنهائي مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية المكسيكي (أبرتورا 2018).

ورغم هزيمته الليلة الماضية أمام خواريز بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، تأهل دورادوس إلى النهائي بفضل فوزه في الذهاب الأربعاء الماضي بهدفين نظيفين.

وسجل هدف المباراة الوحيد الليلة الماضية البرازيلي لياندرو كاريخو سيلفا (ق39) من ضربة جزاء.

ويواجه دورادوس في النهائي الفائز بمواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين أتلانتي وأتلتيكو سان لويس، علما بأن الأخير كان قد حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويخوض الفائز بـ"أبرتورا 2018" مباراة مع الفائز بـ"كلاوسورا 2019" للحصول على بطاقة الصعود لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن مارادونا حقق حتى الآن مع دورادوس، الذي تولى تدريبه في سبتمبر الماضي، ثمانية انتصارات وتعادلين وهزيمتين.