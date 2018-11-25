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شكرا لقرائتكم توقف مران الأهلى .. إعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوقف محمد يوسف المدير الفني للأهلى مران فريقه المقام حاليآ علي ملعب التتش بالجزيرة في أكثر من مناسبة ،لتصحيح الأخطاء، كما طلب يوسف اللعب من لمسة واحدة وعدم احتفاظ اى لاعب بالكرة.
محمد يوسف
كما شهد المران تعرض احمد الشيخ صانع العاب الفريق لكدمة قوية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاجه قبل ان يعود لاستكمال المران مع زملائه.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
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