شكرا لقرائتكم مرجان : كارتيرون حصل على مستحقاته المالية كاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي حصول باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق على كل مستحقاته لأن النادي يحترم تعاقداته.



كارتيرون

وأكد مرجان عبر برنامج "ساعة مع شوبير" أن كارتيرون حضر لمقر الأهلي أمس وجمع متعلقاته للرحيل بعدما عقد جلسة لإنهاء عقده بشكل رسمي مشيرًا إلى أن الإعلان عن الجهاز الفني الجديد سيكون خلال 10 أيام.

وأضاف مرجان أن محمود الخطيب رئيس الأهلي على تواصل دائم لمتابعة ملف المدرب الجديد رغم إجراء عملية جراحية في ألمانيا.