شكرا لقرائتكم موعد إعلان المدير الفنى الجديد للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي موعد الإعلان عن الجهاز الفني للجديد للفريق خلفًا لباتريس كارتيرون. وأكد مرجان عبر برنامج "ساعة مع شوبير" أن الإعلان عن جهاز الأهلي الجديد سيكون خلال 10 أيام.

كارتيرون وأضاف مرجان أن محمود الخطيب رئيس الأهلي على تواصل دائم لمتابعة ملف المدرب الجديد رغم إجراء عملية جراحية في ألمانيا. وأشار إلى أن الخطيب أجرى جراحة ناجحة ويتابع يوميًا كل الأمور الإدارية في الأهلي حتى تحديد موعد عودته.

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