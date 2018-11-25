شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رنيم الوليلى تخسر نهائى هونج كونج للاسكواش أمام جويلى كينج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس خسرت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة للاسكواش والمصنفة الأولى عالمياً، نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، أمام نظيرتها النيوزيلاندية جويلى كينج المصنفة الخامسة، بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 48 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-10, 19-17. وتصدرت رنيم الوليلى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش مؤخراً بعد خروج نور الشربينى من ربع نهائي البطولة، لتنهي الوليلي هيمنة 31 شهراً للشربينى على صدارة التصنيف.وتعد بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم فى اللعبة، نظراً لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة ية التي تبلغ جوائزها الماد164 ألف دولار للرجال والسيدات

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