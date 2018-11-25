شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصحح أخطاء لاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاولون.. وكدمة لـ الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف محمد يوسف، المدير الفني للأهلى ، مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة فى أكثر من مناسبة لتصحيح الأخطاء، كما طلب يوسف اللعب من لمسة واحدة وعدم احتفاظ أى لاعب بالكرة.

كما شهد المران تعرض أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق لكدمة قوية، الأمر الذى استدعى تدخل الجهاز الطبى لعلاجه، قبل أن يعود لاستكمال المران مع زملائه.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى العام.