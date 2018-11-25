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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن حصول كارتيرون على جميع مستحقاته المالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكد مرجان، عبر برنامج "ساعة مع شوبير"، أن كارتيرون حضر إلى مقر الأهلى أمس وجمع متعلقاته للرحيل بعدما عقد جلسة لإنهاء عقده بشكل رسمى، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد سيكون خلال 10 أيام.
وأشار مرجان إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي على تواصل دائم لمتابعة ملف المدرب الجديد رغم إجراء عملية جراحية فى ألمانيا.
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