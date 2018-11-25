تقارير: الأهلي يفاوض "جاريدو" للعودة عقب نهائي الكونفدرالية

دخل الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الرجاء المغربي دائرة المرشحين لتدريب الأهلي خلفًا لباتريس كارتيرون.



وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن اسم خوان كارلوس جاريدو طرح من قبل بعض الوكلاء لدى إدارة نادي الأهلي المصري لتعويض الفرنسي باتريس كارتيرون، المقال بسبب النتائج السيئة التي حصل عليها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن بعض الوكلاء الذين يعملون مع الأهلي، اقترحوا عليه اسم جاريدو، الذي بصم على نتائج إيجابية مع فريق الرجاء خاصة في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي بلغ فيها محطة النهائي.

وأشارت إلى أن...