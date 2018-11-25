ضحايا صلاح في إنجلترا.. واتفورد الأكثر معاناة.. وعقدته أمام فريقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أصبح فريق واتفورد "تميمة حظ" بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بعد الهدف الذي سجله في شباك المنافس، في المباراة التي جاءت في الأسبوع الـ13 من بريميرليج وانتهت لصالح الريدز (3-0).

صلاح نجح في تسجيل هدفه السادس أمام واتفورد ليكون في صدارة الفرق الأكثر استقبالاً من أهداف "مو" منذ انتقاله لصفوف ليفربول في الصيف قبل الماضي قادمًا من روما الإيطالي.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز ضحايا أندية الدوري الإنجليزي التي استطاع صلاح أن يسجل أمامهم في أكثر من مناسبة:

- واتفورد في الصدارة:

يتصدر فريق واتفورد القائمة كأكثر الفرق التي تضررت على يد صلاح حيث أحرز الأخير ستة أهداف خلال ثلاث مباريات بواقع 5 أهداف في الموسم الماضي، وهدف في الموسم الحالي.

- صلاح يضرب الأربعة الكبار:

استطاع صلاح أن يزور شباك الرباعي (توتنهام - تشيلسي - مانشستر سيتي - آرسنال) في أكثر من مناسبة.

نجم ليفربول نجح في التسجيل أمام تشيلسي خلال أربع مناسبات بواقع هدف مع ليفربول وثلاثة أهداف عندما كان لاعبًا في صفوف بازل.

ونجح "مو" في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك توتنهام مع ليفربول بمسابقة الدوري، علمًا بأن النجم المصري زار شباك السبيرز مرتين عندما كان لاعبًا في صفوف فريقي بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.

فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي انضم أيضًا لضحايا صلاح، حيث نجح الأخير في تسجيل ثلاثة أهداف أمام السيتيزنز، بواقع هدفين في الدوري الإنجليزي وهدف في دوري أبطال أوروبا.

آخر الفرق بين الأربعة الكبار التي تضررت من صلاح وهو فريق آرسنال، حيث زار النجم المصري شباك الجانرز 3 مرات، بواقع هدفين مع ليفربول وهدف مع تشيلسي.

- ضحايا أخرى:

نجح صلاح في التسجيل أمام وستهام 4 مرات، بواقع ثلاثة أهداف في الموسم الماضي وهدف في الموسم الحالي وتحديدًا في الأسبوع الأول.

فريق ساوثهامبتون أيضًا من ضمن الفرق التي استقبلت أكثر من هدف على يد صلاح، بعدما سجل صاحب الـ26 عامًا أربعة أهداف، بواقع 3 أهداف في الموسم الماضي وهدف في الموسم الحالي.

فريقي ليستر سيتي وستوك سيتي استطاع صلاح أن يسجل أمامهما 3 أهداف، حيث جاءت الأهداف الثلاثة في الموسم الماضي، انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهات الموسم الحالي.

- فريقان لا يعرفان لدغات صلاح:

نجح صلاح في التسجيل أمام 18 فريقًا في بريميرليج، إلا أنه غاب عن التسجيل أمام فريقي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.

صلاح شارك أمام مانشستر يونايتد مرتين مع ليفربول، فشل في التسجيل خلال مباراتي الدور الأول والثاني، لكن لا تزال الفرصة سانحة أمامه هذا الموسم لزيارة شباك الشياطين الحمر لأول مرة في مسيرته.

كما غاب صلاح عن التسجيل أيضا أمام سوانزي، الذي هبط لدوري الدرجة الأولى، خلال مباراتي الدور الأول والثاني.