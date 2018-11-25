عواد: الأهلي فاوضني بطريقة "غير مباشرة" للانضمام إلى صفوفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي أن النادي الأهلي دخل معه في مفاوضات غير مباشرة خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أنه ما زال لديه أمل في حراسة مرمى منتخب مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال عواد: "النادي الأهلي أجرى مفاوضات معي خلال العشرة أيام الأخيرة للانضمام إلى صفوفه، ولكن الأمر لم يتم بصورة مباشرة".

وأضاف: "أحد أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي تحدثوا مع صديق لي لمعرفة رأيي في الانتقال إلى صفوف الفريق من عدمه".

وتابع: "أرغب في إتمام تجربتي مع الوحدة السعودي حتى تكون بداية لمشوار احترافي جديد، استفدت كثيرًا من تجربتي في صفوف الوحدة حتى الآن".

وعن غيابه عن حراسة عرين مرمى المنتخب الوطني قال لاعب الإسماعيلي السابق: "لم أعد أرغب في الحديث عن تلك القضية، حاليًا أصب كامل تركيزي مع نادي الوحدة".

وأكمل: "بالتأكيد لم أفقد الأمل، وأنتظر الفرصة في أي وقت".

جدير بالذكر أن عواد انضم إلى صفوف الوحدة السعودي مطلع الموسم الجاري قادمًا من الإسماعيلي.