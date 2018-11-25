رياضة | جلسة كشف مراسلات مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة كشف مراسلات مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة. وحرص مرجان خلال هذه الجلسة على التحدث مع عبد الحفيظ حول بعض الأمور الإدارية بتشكيل قطاع كرة القدم بعد تكليف محمود الخطيب رئيس للنادي له بالإضافة إلى مراسلات المدير الفني الجديد. ويسعى مسئولو الأهلي لتشكيل قطاع كرة القدم بالنادي واختيار مدير فني جديد خلفا للمقال باتريس كارتيرون

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