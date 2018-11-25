رياضة | "مؤمن ووليد" ينتظمان في تدريب الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مؤمن ووليد" ينتظمان في تدريب الأهلي استعدادا للمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد تغيب أمس عن مران الفريق، حيث قام سيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة بتغريمه ماليا؛ بسبب غيابه عن المران دون الحصول على إذن الجهاز الفني.

كما شارك وليد سليمان، في مران الفريق صباح اليوم الأحد، وكان اللاعب قد تغيب عن المران الجماعي أمس؛ بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، حيث اكتفى أمس بأداء تدريبات استشفائية في "الجيم".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.