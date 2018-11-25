رياضة | أول مهمة رسمية لعادل مصطفى في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول مهمة رسمية لعادل مصطفى في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد عادل مصطفى المدرب المساعد بالأهلي تدريبات خاصة لثلاثي الفريق أحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان ثلاثي الفريق صباح اليوم الأحد على هامش مران الفريق الجماعي، حيث أدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر أمس تصعيد عادل مصطفى للعمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويستعد الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الدوري الممتاز.