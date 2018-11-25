رياضة | تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ مع وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي جلسة مطولة مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق علي هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد.

وجاءت الجلسة للاطمئنان على اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات القوية في مسابقة الدوري.

وغاب أزارو عن تدريبات الكرة اليوم، حيث اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط؛ بسبب تورم وجه القدم الذي حرمه أيضا من مران أمس.