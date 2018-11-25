رياضة | تدريبات خاصة لفتحي وهاني وكوليبالي في غياب وليد أزارو

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خضع أحمد فتحي ومحمد هاني مدافعا الأهلي لتدريبات بدنية خفيفة على هامش تدريب الفريق صباح اليوم الأحد تحت قيادة حسين عبد الدايم القائم بأعمال مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويؤدي الثنائي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة حيث يعاني أحمد فتحي من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية في حين يعاني محمد هاني من الإصابة في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.

وانتظم ساليف كوليبالي مدافع الأهلي في تدريبات الكرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان ساليف قد اكتفى بأداء تدريبات استشفائية أمس على هامش مران الفريق المسائي؛ بسبب الإجهاد العضلي.

في الوقت الذي واصل فيه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق غيابه عن تدريبات الكرة؛ بسبب إصابته بتورم في وجه القدم.

وأدى أزارو تدريبات خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم، وأعقبها تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أكد أن اللاعب أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه قدم اللاعب الذي يعاني فقط من تورم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.