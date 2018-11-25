رياضة | جوردي ألبا يدافع عن سيرجو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوردي ألبا يدافع عن سيرجو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لفريق برشلونة، عن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، الذي اتُهم مؤخرًا بتناول المنشطات، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2017 أمام يوفنتوس.

وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الأحد: "هناك عدد قليل من المحترفين مثله. إنه يموت من أجل ريال مدريد والمنتخب الإسباني".

وأضاف "أعتقد أنه على صواب، وأن ما يقال ليس صحيحًا. لا أحب أن أتحدث عن الهراء".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) أمس السبت بالليجا، قال: "أتلتيكو يملك لاعبين رائعين في الهجوم، وطريقتهم في اللعب منحتهم العديد من النجاحات. عمل سيميوني لا تشوبه شائبة، ولن يتغير".

وأضاف: "كل الفرق تُهدر الكثير من النقاط وليس نحن فحسب. جئنا بحثًا عن الفوز ومن الصعب اللعب هنا، وأمام فريق يقف في الخلف.. ليس من السهل خلق فرص".

وأشار ألبا إلى أنَّ فريقه حاول تحريك اللعب طوال المباراة، موضحًا أن الأمر لم يفلح، وأن أتلتيكو سجل هدفه من خلال لعبة إستراتيجية.

وأشاد الظهير الدولي الإسباني، بزميله الفرنسي عثمان ديمبلي صاحب هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة قائلاً: "نحن سعداء من أجله. إنه هادئ جدًا، وهذا أمر جيد".

وحول تجديد عقده مع الفريق الكتالوني قال: "ليست لدي معلومات. أنا هادئ لأنني أؤدي دوري بشكل جيد. لا أعرف ما الذي يعتقده النادي بشأني. ما يحدث أمر غريب لأن عقدي اقترب من الانتهاء، لكنني أعتزم البقاء هنا".