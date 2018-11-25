رياضة | ليفربول يعلق على احتفال محمد صلاح واتهامه بتقليد راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يعلق على احتفال محمد صلاح واتهامه بتقليد راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على طريقة احتفال النجم المصري محمد صلاح بهدفه في واتفورد خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وقال كلوب عقب مباراة ليفربول وواتفورد: "33 نقطة أمر مميز وفارق الأهداف جيد للغاية نستحق الفوز لأن لاعبينا قدم مستوى جيدًا".

وعند سؤاله عن احتفال محمد صلاح وقصد السخرية من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، قال كلوب: لا أملك أي مشكلة بشأن السؤال ولكنني لم أشاهد احتفال محمد صلاح لأنني كنت أحتفل بطريقتي لوحدي.

وأضاف كلوب: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي.. ليس لدي مشكلة في السؤال ولم أره يحتفل لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".