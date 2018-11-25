الان تتابع مدرب الهلال: لهذا السبب تعثرنا أمام الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

انتقد المدير الفني للهلال جورجي جيسوس أداء لاعبيه خلال اللقاء أمام الفيصلي، في الجولة العاشرة بدوري المحترفين السعودي.

وتعادل الهلال مع الفيصلي بهدف لمثله أمس السبت ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه النصر.

وقال جيسوس في تصريحات أن الجولة التي تُقام بعد فترة التوقف دائماً تكون الأصعب بسبب إرهاق اللاعبين، وأضاف أيضاً: لم نكن بتلك السرعة اليوم، فقدنا اللاعبين الدوليين لأسبوعين، وغالباً مايعودون لنا مرهقين ويتعرض بعض اللاعبين للإصابة.

وتابع مدرب الهلال: خط الدفاع لم يؤدي بشكل جيد اليوم، محمد البريك عاد لنا مرهقاً.

وأشار بالقول: سلمان الفرج، سالم الدوسري ومحمد كنو لم يكونوا بجاهزية كاملة بعد عودتهم من المنتخب وهذا الأمر أثر على عطائهم اليوم، لا يمكن الحكم على الفريق بالكامل من خط دفاعه فقط، لازلنا الأقل استقبالاً للأهداف وهذه حقيقة جيدة”.