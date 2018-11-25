القناص يتوج أبطال الكاتا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه إبراهيم القناص أمس الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المملكة العاشرة المفتوحة للكاتا للأندية والهيئات فردي وجماعي والتي جرت بصالة جامعة الإمام محمد بن سعود، بمشاركة الأندية والهيئات لدرجات البراعم والناشئين والشباب والأولى.

وانتزع الهلال المركز الأول في منافسات الدرجة الأولى بعد أن تحصل لاعبوه على 64 نقطة، وجاء الأهلي ثانيا (42 نقطة)، والشهيد ثالثا (17 نقطة).

وفي درجة الشباب، حل الهلال أولا، والأهلي ثانيا، وضمك ثالثا. وفي درجة الناشئين، جاء الأهلي أولا والشهيد ثانيا واليرموك ثالثا.

وفي فئات البراعم، توج الأهلي أولا، تلاه الابتسام ثم الهلال.