شكرا لقرائتكم خبر أرسي يلحق بالمقالين.. الدور على مين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

لحق الباراجوياني فرانسيسكو أرسي بقائمة المدربين المقالين بفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن أعلن مجلس إدارة نادي أحد أمس الأول استبعاده رسميا وتكليف مساعده كلاوديو بتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك في أعقاب تلقي الفريق خسارة قاسية من الفتح (4-0) الخميس الماضي ضمن الجولة العاشرة.

وأصبح أرسي المدرب رقم 7 الذي يقال بعد مرور 10 جولات فقط على الدوري.

ويحتل أحد المركز الـ15 قبل الأخير في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 6 نقاط فقط.

المدربون المقالون حتى الآن