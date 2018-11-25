أرسي يلحق بالمقالين.. الدور على مين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
لحق الباراجوياني فرانسيسكو أرسي بقائمة المدربين المقالين بفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن أعلن مجلس إدارة نادي أحد أمس الأول استبعاده رسميا وتكليف مساعده كلاوديو بتدريب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك في أعقاب تلقي الفريق خسارة قاسية من الفتح (4-0) الخميس الماضي ضمن الجولة العاشرة.
وأصبح أرسي المدرب رقم 7 الذي يقال بعد مرور 10 جولات فقط على الدوري.
ويحتل أحد المركز الـ15 قبل الأخير في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 6 نقاط فقط.
المدربون المقالون حتى الآن
- الأرجنتيني رامون دياز (الاتحاد)
- الأرجنتيني جوستافو كوستاس (الفيحاء)
- البلجيكي ميرشيا ريدينك (الفيصلي)
- البلجيكي فرانك فركاوترين (الباطن)
- الصربي ألكسندر ستانويفيتش (القادسية)
- الأوروجوياني دانيال كارينيو (النصر)
- الباراجوياني فرانسيسكو أرسي (أحد)
- المرشحون للحاق بالمقالين
- الأوروجوياني ليوناردو راموس (الاتفاق)
- الروماني ماريوس سوموديكا (الشباب)
- الألباني بيسنيك هاسي (الرائد)
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